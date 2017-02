Certaines personnes ayant vu ce catalogue ont exprimé l'opinion selon laquelle le line-up est faible. Notre démarche est d'arranger le line-up de 2017 afin que de nouveaux titres soient proposés régulièrement sans écart important entre chacun d'eux. Cela encourage les consommateurs à continuer à utiliser activement le système, cela maintient le buzz et des ventes continues pour la Nintendo Switch. Pour cette raison nous publierons Mario Kart 8 Deluxe, Arms, qui fera ses débuts sur la Nintendo Switch durant le premier semestre 2017, et Splatoon 2, qui a attiré l'attention des consommateurs lors de sa présentation au Japon, durant l'été 2017. Nous pensons que ces titres illustrent le concept de la Nintendo Switch, qui est de pouvoir jouer n'importe quand et n'importe où, et qui étendra et fortifiera la compétition entre les joueurs.

Hello,Ce n'est pas dans mon habitude de poster des articles sur les éditeurs et constructeurs de console et jeux, exception faite, lorsqu'il y a matière à débattre sur les habitudes de consommation des gamers et leur perception du business autour duIci je vais faire une exception à la règle car le dernier communiqué du PDG de Nintendo m'a interpellé et bousculer plusieurs questions à propos de la line-up perçu comme faible pour accompagner la sortie de la Nintendo Switch.Vient donc ma question :Je tiens à préciser que je suis pro-que-dalle et que j'ai de l'intérêt pour la console et compte assurément me l'acheter pour Noël prochain. Donc il n'y a aucun troll caché.