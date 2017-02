Tout est dans le titre, voici la vidéo :







On y apprend pas grand-chose d'intéressant, en vrac :

* Avant qu'ils commencent à travailler sur le jeu, Aonuma savait qu'il était difficile de prédire où est-ce que le joueur pourrait commencer, donc ils ont ajouté quelque chose pour contourner cette difficulté. L'idée est secrète, donc il ne peux pas la partager. Mais ils a eu cette idée quand il a crée un jeu il a environ 20 ans (donc durant le développement de Zelda Ocarina of Time).

* Les personnages que l'on a vu dans le dernier trailer (Zoras, Gorons, etc) ne sont pas des ennemis, ils aideront dans son grand voyage. Mais cette aide ne sera pas comme dans les autres jeux de la série, elle sera plus "mystérieuse" (?).

* Le monde est plein de monstres mais Link n'est pas le seul "non-monstre" du monde du jeu donc il n'est pas le seul à essayer de les abattre, on pourra parfois croiser des personnages qui nous demanderont de les aider, comme on l'a vu dans le dernier Treehouse du 13 janvier ou encore dans le trailer des Game Awards dernier. En les aidant, ils nous donneront une récompense où quelque chose comme cela.

* Les personnages auront leur propre vie.

* Comme on a pu le voir dans le dernier trailer, il y a beaucoup de personnages avec lesquels Link peut interagir, , et il y a des villes et des villages. Il y a aussi les étables, qu'ils ont montrés durant le dernier Treehouse du 13 janvier. Elles servent à enregistrer les cheveux que l'on a déjà enregistré, mais pas que. Elles servent de chemin d'intersection où les gens se croisent et où l'on pourra rencontrer des nouveaux personnages qui nous donneront des informations.

* Ils ont vraiment bossé à fond sur le bruit du cheval lorsqu'il est au galop. Ils ont fait appel à un "animal designer".