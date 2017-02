Salut tout le monde,Sa y est, il est sorti le portail avec les nouveau SSJ4 et dans cette vidéo nous allons essayer de droper le Goku SSJ4 où au moins une autre très bonne carte qu'il y a dans le détecteurBon visionnage

Like

Who likes this ?

posted the 02/01/2017 at 05:43 PM by koopaskill