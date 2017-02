Capcom annonce que le prochain perso de la saison 2, Aka le second après Akuma sera dispo pour ce mois, et sera dévoilé la semaine prochaine, avec le plein d'infos le concernant.Rappelons que pour le moment tout porte à croire que ça sera Helen. Serait réellement ce perso? Ou la silhouette est juste un piège de Capcom et que ça sera un tout autre perso? Wait and see.Capcom annonce aussi un Album en rapport avec la Capcom Cup dont l'artiste est Lupe Fiasco: