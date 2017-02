Voici des Informations concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Hier, Square-Enix a dévoilé un Artwork du jeu Final Fantasy VII Remake. S'exprimant dans le dernier magazine Famitsu, le producteur Yoshinori Kitase a déclaré que le Studio continue de travailler sur les scènes déjà dévoilées. Voulant une qualité de haut niveau, il reste cependant encore beaucoup de travail. Il a également indiqué qu'il y a une chance que les autres épisodes du jeu Final Fantasy VII Remake, le jeu sera livré en plusieurs parties, pourraient effectivement sortir sur les futures consoles. Par exemple, la première partie va sortir sur Ps4 et il n’est pas à exclure que les autres parties sortent sur Ps5. Enfin, il espère en dévoiler plus sur le jeu prochainement...Source : https://www.videogamer.com/news/final-fantasy-vii-remake-has-new-artwork-but-still-appears-a-long-way-from-release

Like

Who likes this ?

posted the 02/01/2017 at 04:02 PM by link49