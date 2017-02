Beaucoup d'entre nous ont connu l'âge d'or de la presse vidéoludique des 90's, et nombreux sont ceux qui versent leur petite larme en repensant au mythique magazine "Consoles + ", fer de lance de la guerre des consoles et ennemi juré Joypad.Et bien mes amis j'ai une bonne nouvelle!Le site de fan Gameforever , et tout particulièrement son créateur, "City Hunter" , ont récrée un site hommage à Consoles+ : http://www.consolesplus.net/ Au programme, des centaines de tests de "consoles+" référencés et scannés! La base de données est encore en cours d'élaboration mais compte déjà 300 scans qui sont complétés par des liens avec les avis des rédacteurs de Gameforever.Pour aller plus loin, je vous invite à visiterGameforever est un site d'avis participatif qui combine rétro et actus, en reprenant le système de Consoles + : "Oui", "Oui mais" et "Non".Crée également par City Hunter, et tenus par des fans inconditionnels de "Consoles +" depuis bientôt 10 ans, Gameforever met aujourd'hui à disposition plus de 5000 avis rédigés sur plus de 4300 jeux, et plus de 1100 musiques d'ost disponibles à l'écoute pendant votre lecture! Sont disponibles également de nombreux dossiers thématiques4 et des vidéos de jeux.L'histoire de gameforever et son rapport historique avec Consoles + sont disponibles à la lecture ici:Gameforever et consolesplus.net étant liés, vous pouvez créer un seul compte pour participer aux deux sites!Bonne visite!