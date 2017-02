Nintendo









Pour la toute première fois, Nintendo dirigera une annonce lors du Super Bowl. Le spot de 30 secondes qui, avec une version étendue de 90 secondes, s'appuie sur "l'excitation mondiale" pour le nouveau système de jeu vidéo Nintendo Switch et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui débutera le 3 mars. L'annonce présente également une nouvelle chanson d'Imagine Dragons intitulée "Believer" qui a été créée le 31 janvier.La pub, qui est prévue pour les quart de jeu le 5 février.On peut notamment y voir un peu plus pour Zelda avec le nom d'un boss.