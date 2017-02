a publication de résultats financiers est l'occasion pour Nintendo de mettre à jour sa liste de jeux vendus à plus d'un million d'exemplaires. La publication des résultats financiers de Big N ne fait pas exception à la règle puisque ce mardi 31 janvier, l'éditeur a publié une nouvelle liste de ses Winners !



Et ce trimestre, une surprise de taille nous attend, puisque Pokémon Soleil et Lune s'impose d'ores-et-déjà comme un des plus grands succès de tous les temps, avec 14.69 millions de jeux vendus depuis la sortie du titre ! 14.69 millions, en 2016 seulement !



Voici la liste des jeux 3DS qui se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires depuis le lancement de la console :

- Pokemon X/Y : 16.06 millions

- Mario Kart 7 : 14.82 millions

- Pokemon Soleil/Lune : 14.69 millions

- Pokemon Rubis Omega/Saphir Alpha : 13.68 millions

- Super Mario 3D Land : 11.17 millions

- New Super Mario Bros. 2 : 11.09 millions

- Animal Crossing: New Leaf : 10.45 millions

- Super Smash Bros. for 3DS : 8.59 millions

- Tomodachi Life : 5.58 millions

- Luigi’s Mansion: Dark Moon : 5.20 millions



Nintendo nous propose une liste des jeux 3DS qui ont franchi le cap du million d'exemplaires vendus sur l'exercice fiscal en cours, sur 9 mois donc, entre le 1e avril et le 31 décembre 2016 :

- Pokémon Soleil/Lune : toujours 14.69 millions

- Super Mario Maker for Nintendo 3DS : 2.01 millions

- Pokémon Rubis Omega/Saphir Alpha : 1.84 millions

- Mario Kart 7 : 1.56 millions

- Pokémon X/Y : 1.36 millions

- Kirby : Planet Robobot : 1.32 millions d'exemplaires



La Wii U a beau être en fin de vie, il n'en reste pas moins qu'elle est encore la console de salon de Nintendo pour quelques semaines encore, Nintendo a donc mis à jour sa liste des meilleures ventes de la console pour nous donner la liste des jeux qui se sont donc vendus, là encore, à plus d'un million d'exemplaires :

- Mario Kart 8 : 8.26 millions

- New Super Mario Bros. U : 5.62 millions

- Super Mario 3D World : 5.47 millions

- Nintendo Land : 5.16 millions

- Super Smash Bros. for Wii U : 5.16 millions

- Splatoon : 4.76 millions

- Super Mario Maker : 3.89 millions

- New Super Luigi U : 2.89 millions

- Zelda: Wind Waker HD : 2.11 millions

- Mario Party 10 : 2.04 millions

