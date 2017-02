Project CARS 2 est l'un des meilleurs jeux de course et il devrait sortir pour 2017. Aujourd'hui, un magnifique trailer est découvert sur la toile.Alors que les fans de jeux de course se réjouissaient de l’annonce de DiRT 4 à cette adresse, Project CARS voit aujourd’hui son premier trailer en fuite sur Youtube. La description de la vidéo indique bien que ce n’est pas une annonce officielle de Slightly Mad Studios mais en tout cas, c’est bien Project CARS 2 !Cette vidéo nous en met donc plein la vue et si vous vous demandez un peu ce que l’on sait au sujet de Project CARS 2 à ce jour… Pas grand chose au final si ce n’est sa fenêtre de sortie comme indiqué ici.Alors, que pensez-vous de cette vidéo de Project CARS 2 ? Pour rappel, le jeu de course est attendu pour 2017 sur PC, PS4 et Xbox One.