Hello, je ne sais pas si l'information a déjà été publiée sur le site, mais Dragon Ball Fusions sur 3ds est en précommande à 27.90€ chez Leclerc, il me semble.Pour ceux qui veulent le jeu et qui ne sont pas au courant, le prix est plutôt honnête. En plus, il me semble que les joueurs qui ont plus tâté la bête à l'avance ont eu de bons retours non ?