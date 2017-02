C'est une réflexion que je me faisait à l'instant car avant les adaptations de super héro en jeux-vidéo c'était juste des navets.

Rocksteady avec Batman a prouvé qu'avec du talent et des moyens ont pouvaient faire des AAA sur des jeux de super héro.



Et justement avec les annonces du moment je constate que les éditeurs ont l'air de mettre les gros moyens pour leurs adaptations de comics avec des gros studios aux manettes.



Spiderman ps4 fait par Insomniac games.

Batman teaser par Warner.

Avengers projet par Crystal dynamics.

Les gardiens de la galaxie par Eidos montréal.

Et dieu Rocksteady sur une rumeur d'un Justice league ou Man of steel.

Enfin Telltale games qui fait le taf sur Walking dead, Batman et les Gardiens de la galaxie.



Bref on constate une grosse mise en avant avec des gros studios pour des projets AAA de haute qualité.



D'ailleurs c'est aussi la même chose pour Star wars avec EA qui met ses plus gros studios sur les jeux Star wars à venir.



En tant que fan de comics et de Star Wars je suis aux anges.

J'attend vos avis sur la question.