C'est maintenant officiel, et c'est Brian Herbert, fils de célèbre auteur Frank Herbert, qui annonce sur son compte Twitter que le réalisateur Québecois Denis Villeneuve, réalisateur des excellentset, va s'attaquer a la plus grande saga de SF de l’histoire de la littérature moderne,Les droits cinématographiques on été rachetés il y'a peu par la société de productionet prochainement) et maintenant c'est plus de 30 après le film de David Lynch qu'on va enfin revoir la planète Arrakis au grand écran, joie infinie.