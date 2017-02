Actu

Nous sommes fiers du succès de Behavior Digital avec Dead by Daylight et nous somme impatients de le porter ensemble sur consoles

Être en mesure de partager Dead by Daylight avec les joueurs consoles, dont beaucoup comptent parmi nos fidèles spectateurs, est très excitant.

Sorti en juin 2016 sur steam, Dead by Daylights est un survival horror multi joueur asymétrique en 4 contre 1.Le principe est simple, sur une map générée procéduralement, un joueur incarne un tueur tandis que les 4 autres incarnent ses victimes qui tentent de lui échapper.Bonne nouvelle, après avoir vendu 1,8 millions d'exemplaire sur pc et d'avoir rencontré un certain succès en streaming sur twitch et you tube, l'éditeur (Starbreeze) et le développeur (Behaviour Digital), viennent d'annoncer la sortie du soft sur PS4 et Xbox One pour cette année.Mikael Nermark de Starbreeze à déclaré pour l'occasion:De son côté Stephen Mulroney de Behaviour Digital a lui aussi exprimé son excitation à l'idée de diffuser plus largement son jeu.Pas de date ni de prix pour le moment, la seule chose que l'on sait c'est qu'il n'est prévu qu'en dématérialisé pour le courant de l'année.