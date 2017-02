Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Certains estiment que les jeux présents au lancement sont en faible quantité. Selon Tatsumi Kimishima, il est important de fournir des jeux tout au long de l’année 2017, sans espace vide. Cela encourage les consommateurs à continuer à jouer activement, maintient le buzz et stimule la dynamique des ventes continue pour la Nintendo Switch. C'est pour cette raison que les jeux Mario Kart 8 Deluxe et ARMS, sortiront au cours de la première moitié de 2017, et Splatoon 2, qui a été un succès au Japon, à l'été 2017. Ces titres illustrent le concept de la Nintendo Switch, et vont développer et dynamiser la concurrence entre les joueurs. Enfin, on remarquera que le jeu Xenoblade Chronicles est bien prévu pour 2017…Source : http://www.gonintendo.com/stories/273076-nintendo-directly-addresses-comments-of-switch-having-a-weak-laun