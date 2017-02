Franchement si Square Enix ne balancera pas de date à l'E3 c'est vraiment mal barré. Faut quand meme se rappeler que c'est l'épisode 1 du jeu, et non le jeu complet!!Voilà c'est dit!

Who likes this ?

posted the 02/01/2017 at 07:21 AM by foxstep