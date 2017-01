Bonsoir a tout les interesses de cet article (qui bien sure enervera certains). Je me sentais un peu obliger de publier cette video parce qu'elle reflete ma comprehension de ce FF XV et pourquoi du moin sur le plan scenaristique je le trouve aussi bien, voir meilleurs que les FF que j'ai pu faire (du moin du 3 au 15 a l'exception du 5 et 6 dont j'attendrai d'eventuel remake a defaut d'avoir la force de repartir au RPG 2D). Pour moi Ardyn est un excellent vilain, voir le meilleurs des FF compris entre le 7 et le 15. Ptet pas par le charisme (mais c'est une question d'opinion, moi je l'ai trouver parfait), mais par son histoire, motivation et elaboration de son plan.



Ayant debatu sur ce FF avec des amis en prenant en compte uniquement le scenario, je peux vous dire que des amities ont bien faillis s'achever stupidement a cause des divergences d'opinions. Bref, ce FF XV avec le X sont les FF dont j'ai apprecier le scenario le plus. meme si il est mal raconter dans le XV.



PS: La video concerne uniquement les anglophones, je n;ai pas pu trouver d'equivalence en francais.



Sur ce... Bon visionage ou pas





