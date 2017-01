Alors qu'en France tout va pour le mieux, dans d'autres pays comme les USA ou encore le Japon la future console de Nintendo est déjà en rupture de stock. Bonne nouvelle, la production va subir un boost.







Il n'y a pas que la Switch qui est indisponible en précommande mais aussi certains jeux et accessoires comme le GamePad Pro qui malgré son prix, semble s'être trouvé de bons clients.C'est un problème que reconnait Tatsumi Kimishima, le boss de Nintendo depuis la mort d'Iwata, au Wall Street Journal. Problème que Nintendo va régler en augmentant la production pour pouvoir répondre à la demande, sans plus de précision.La console hybride sortant dans un bon gros mois, cela laisse le temps pour Nintendo de faire fonctionner à plein régime l'usine de production Foxconn, en espérant ne pas se retrouver dans la situation de la sortie de la Wii qui est restée de longs mois sans réapprovisionnement et faisant ainsi monter les prix des rares exemplaires sur eBay.Dans le doute, si vous vous retrouvez dans un pays ou la Switch est en rupture, pressez vous pour votre précommande.