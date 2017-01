Nouvelle semaine, nouveaux jeux rétrocompatibles. Aujourd'hui l'équipe Xbox a ajouté 3 titres supplémentaires ayant des styles assez différents.Nous avons donc JUJU, un jeu de plateforme qui est destiné à jeune public ou pour les chasseurs de succès. Mad Tracks qui lui tire du côté du Micro Machines like et enfin Stuntman : Ignition.JUJUMad TracksStuntman : IgnitionVoici les deux nouvelles manettes

posted the 01/31/2017 at 09:59 PM by ajb