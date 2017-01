annoncé il y a peu zenimax nous en apprends un peu plus sur la future extension majeure du jeu.



tout d'abord le scénario de la quête principale devrait nous tenir 30h environ (je suppose qu'il y a aura des annexes pour rajouter 10 à 20 h)



ensuite l'extension rajoutera une classe en plus le gardien qui sera surement un tank de plus et qui pourra être aidé d'un ours.



on aura droit aussi à un nouveau raid à 12 joueurs.



on aura aussi l'arrivée d'un mode pvp à 3 équipe de 4.



l'actualisation du jeu devrait couter 39e et l'intégrale sera proposé à 59e et ce le 6 juin sur tous les supports.