Une version collector de TESO Morrowind est prévu sur PC/One et PS4.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Une MAP-Un artbook-Une statue Dwarven Colossus de 30cm environ-Un steelbookJ'espère, que la qualité de la figurine sera meilleure que celle du collector TESO qui faisait beaucoup trop plastiquePour le moment, pas de prix, mais une date de sortie[MAJ] Amazon.com annonce un prix de 99.99$Photo de la statueLe Trailer du jeu

Who likes this ?

posted the 01/31/2017 at 09:31 PM by leblogdeshacka