Mon blog a dépassé les 13 millions de visites. Je remercie tous ceux qui le visitent régulièrement, qu’ils commentent ou non. Je remercie aussi les membres qui m’envoient des liens en messages privés. C’est super sympa de votre part.Je pense avoir réussi à faire ce que je voulais avec ce blog, des informations souvent en avance, des articles personnels avec par exemple les prix de lancement, et surtout des concours. Après, je suis conscient qu’il peut y avoir certaines erreur, mais personne n’est parfait. Au niveau informations, on devrait être bien servis, avec les gros jeux prévus cette année, comme the Legend of Zelda : Breath of the Wild, Persona 5, NieR Automata, Horizon Zero Dawn, Dragon Ball Fusions ou Fire Emblem Echoes par exemple. Niveau concours, plus de concours Pokemon, vu qu’il n’y a pour l’instant plus de distribution de code. Je referais des concours sur une semaine avec des jeux offerts un peu avant l’E3 2017. Enfin, au niveau des articles plus personnels, ils continueront de ponctuer mon blog de temps en temps. Après, le plus important selon moi est de continuer à partager ma passion pour le monde du jeu-vidéo à travers ce blog, commencé il y a environ 12 ans.Enfin bref, je remercie encore tous ceux qui me motivent à continuer. Pour le prochain concours comme celui que j’avais fait à l’E3 2016, je voulais en faire un en début d’année, mais avec le mois de mars qui arrive, ça risque d’être chaud financièrement. Je pense du coup le faire vers l’E3 2017…Source : member15179.html