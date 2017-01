Il reste un mois (31 jours) avant d'avoir enfin la possibilité de jouer au tant attendu The Legend of Zelda : Breath of The Wild.. En attendant, Nintendo commence doucement sa campagne de promotion avec la première "vraie" publicité du jeu qui reprend des passages du dernier trailer. Pour l'instant publiée sur le net, nous espérons la voir très vite sur nos écrans de télé et vous pouvez dès à présent la voir ci-dessous. A noter qu'il s'agit de la publicité de la version Switch et il n'est pas fait mention d'une version Wii U.