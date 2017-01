tests et critiques perso

Le mode Blitz c'est quoi?

Et la stratégie dans tout ça?

Mon avis sur cette bêta

Je pense ne surprendre personne en disant que je suis un gros fan de l'univers Halo, quand à halo wars premier du nom, si je ne devais conserver à vie que 3 jeux sur 360, il en ferait indéniablement partie. Autant vous dire que l'annonce d'Halo Wars 2 à été, pour moi, orgasmique. C'est bien simple, quand beaucoup rêvaient de shenmue 3, FF7 remake, beyond good & evil 2, half life 3, etc... Moi c'était Halo Wars 2 (ainsi que alan wake 2, et skyes of arcadia 2, mais je ne désespère pas).Malgré tout, la première bêta m'avait laissé une impression plus que mitigée, je trouvais le jeu brouillon et j'avais du mal à retrouver mes repères. A vrai dire je n'ai fait que 2 ou 3 parties avant de jeter l'éponge. Autant dire que j'attendais avec anxiété cette seconde bêta, car elle devait définir si je prenais le jeu day one, plus tard ou ...pas du tout.Pour décrire le mode Blitz, disons que c'est un mélange entre Halo Wars, le mode domination initié par unreal tournament en 1999 et les JCC (Jeux de Cartes à Collectionner) de type Magic the Gathering ou yu-gi-oh!Concrètement, vous débutez sur une map où 3 zones sont à capturer, dés lors que vous contrôlez plus de zones que votre adversaire, vous accumulez des points. Le premier à atteindre 200 points remporte la partie.Pour capturer une zone, il suffit d'être le seule à avoir au moins une unité dessus. Autant dire que ces zones seront précisément les lieux d'affrontements acharnés.Reste à créer les unités et c'est là que ce mode se démarque des RTS en puisant dans les mécanismes des JCC. Concrètement, vous disposez de 4 cartes "en main" issues d'un deck (paquet de cartes) préalablement défini. Ces cartes coûtent plus ou moins de ressources en fonction de leur puissance et sont séparées en 2 catégories qui sont les unités et les cartes actions. Une fois une carte jouée elle est immédiatement remplacée par une autre de votre deck aléatoirement, et ce, sans limites jusqu'à la fin de la partie.Enfin l'obtention des ressources se fait automatiquement, mais de la ressource supplémentaire est larguée périodiquement sur la map, il est donc utile d'aller la chercher pour accélérer un peu les choses.Le premier aspect stratégique apparait avant même d'affronter son adversaire. Comme tout JCC, tout commence par la création d'un deck équilibré.Une fois en jeu, il est important de savoir jongler entre les unités mobiles qui peuvent rapidement aller occuper des zones laissées à l'abandon ou se rendre sur les points de largage de ressources, et les unités de combat plus chère mais plus efficaces lors des affrontements, tout en ne négligeant pas les cartes actions qui peuvent soigner vos unitées, les rendre invisible, bombarder l'ennemis, etc...Dernier aspect stratégique, c'est que chaque unité à ses forces et ses faiblesses par rapport à tel ou tel autre type d'unité, et comme pour le précédent Halo Wars, certaines ont une compétence spéciale (le spartan peut capturer un véhicule adverse, le ghost peut écraser les soldats, etc...), il est donc fortement conseillé de connaitre les forces et faiblesses de vos troupes.Comme je l'ai dit plus haut, je suis un gros fan de l'univers halo, mais j'aime aussi les jeux de stratégie, et je suis également très friand de JCC. J'ai joué à Magic, yu-gi-oh!, duel masters, vs system, world of warcraft trading card game et aujourd'hui je passe des heures sur mon smartphone à jouer à Earthstone.Le mélange ne pouvait que m'intérrésser, mais encore fallait il que ce soit réussis. Eh bien c'est le cas. avec une seule map disponible j'ai passé des heures à m'éclater sur cette bêta, au point de valider l'achat day one.J'ai cependant un bémol à émettre. En jouant on gagne des booster (des petits sachets de cartes aléatoires comme dans les vrais jcc), hors si on obtient des cartes qu'on possède déjà, ça les faits monter en niveau, quelqu'un qui aura par exemple un warthog niveau 3 aura l'avantage sur celui qui n'aura qu'un warthog niveau 1. Sachant que le concept favorise les micro transactions, j'ai un peu peur qu'on ait un effet pay to win si c'est mal géré. A voir si le montée en niveau influence au bout d'un moment le coût en ressource affin de garder un certain équilibre quoi qu'il arrive.En résumé, si le nombre de map est suffisant, ce mode Blitz justifie à lui seule l'achat du jeu selon moi. Alors quand on sait qu'en plus il y aura plusieurs modes de jeux jusqu'à 6 joueurs (3vs3) et une campagne solo, il y a de bonnes chances qu'Halo Wars 2 m'occupe un petit moment.