La question que tout le monde se pose est-ce qu'il y aura une nouvelle DS de la part de Nintendo ? Au vu des dernières déclarations de Nintendo, la firme considère la Switch comme étant une console de salon qui peut faire console portable ce qui est étonnant car c'est le côté portable qui fait tout et qui comprend tout Si Nintendo considère la Switch comme une console de salon, alors il y a de grandes chances de voir une nouvelle DS sortir et pourquoi Nintendo va se priver de la notoriété de la DS ? Quand la WiiU est un échec total, la DS est un gros succès, Nintendo va sûrement laisser du temps à la Switch avant de sortir une DS car sinon ça ferait de l'ombre à la console de salon

posted the 01/31/2017 at 05:26 PM by monsieurpatcher