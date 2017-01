Tout est dans le titre, je trouve nulle part le collector ps4 sur des sites jap/import. Tandis qu'en Europe/US/UK, on peut le précommander. Avez vous des infos concernant la sortie du Collector au Japon ? Car j'y serai du 21 mai au 11 Juin (détour en Corée également), et comme la sortie tombe le 1er Juin au Japon (1 journée avant tout le monde). ça peut être un bon souvenir à ramener de là-bas, surtout que je vais acheter en plus le stick arcade Hori tekken 7 directement au Japon (l'équivalent de 160e environ au japon)