Jeux Vidéo

P'tin il y a déjà 6 ans !(27 janv. 2011)(2 févr. 2011)Les promesses de SonyLe cross play et le cross save (déjà à l'époque de la PSP/PS3), le cross buy, le online partout avec la 3G, etc... etc...Quel gâchis, elle avait tellement de potentiel. Ils auraient pu la pousser un peu plus, faire des bundles avec la PS4, développer des exclus sony et pas seulement des "portages" de licences PS3/4.Franchement même si la Switch c'est pas le même concept, et que Nintendo réussit relativement bien avec leurs portables, je sens que ça va être dur d'imposer ce concept "portable" de nos jours. Les joueurs nomades sont de plus en plus intéressés par les smartphones