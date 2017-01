Voilà, une question que je me posais, mais sincèrement. Y'a aucune pensé déguisée ici, ni de tentative de troll subtil, ou pas. Moi je pense me la prendre à Noël prochain, pour jouer à Mario et Zelda. Mais j'ai toujours fait ça pour les consoles Nintendo, alors...Par contre, je lis tellement de commentaires passionnés ici et là, positifs comme négatifs, que j'avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en terme de dynamique.Votre sentiment, les amis.