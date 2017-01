Voici une Information concernent la WiiU :Nintendo Japon annonce sur son site officiel que la production de la WiiU au Japon est terminée. Aucune annonce n’a été faite cependant pour les marchés américains et européens. La WiiU aura donc duré environ 4 ans sur ce marché. Elle laissera donc sa place, en attendant la relève le 03 mars prochain, avec la Nintendo Switch…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272998-nintendo-official-ends-wii-u-production-for-japan

posted the 01/31/2017 at 01:46 PM by link49