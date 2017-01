Salut, Je souhaiterais jouer a Modern Warfare Remastered contenu dans CoD Infinite Warfare Legacy edition. Du coup, voici ma question : Puis je acheter ce dernier en occasion pour profiter de MW1 en ligne? Je sais qu'il faut le télécharger en ligne via un code inclus sur le disque. Du coup, si le précédent détenteur du jeu l'a déjà téléchargé, ne serai je pas empêché de le télécherger à mon tour? Merci d'avance

posted the 01/31/2017 at 01:20 PM by evasnake