Y'a moyen d'optimiser encore plus le combat je pense en utilisant le tire visé et la magie mais j'attends d'avoir une pro car les freeze durant le combats...D'ailleurs je trouve qu'elle est beaucoup plus simple que MF et Terra.La aussi y'a moyen de le tomber encore plus rapidement j'ai bien fail au début.J'ai l'impression qu'ils ont revus leurs ambitions à la baisse il manque pleins de scènes j’espère qu'on aura au moins les réponses en flashback dans KH3