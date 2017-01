Yop all ,Voilà j'ai vu pleins d'articles fleurir , lors de l'annonce de sa fermeture , des pleurs , des burn out , des suicides ...Bref c'était la tristesse ...Puis il est de nouveau ouvert à cette adresse :https://www.zone-telechargement.ws/Et personne n'en parle ... ou alors j'ai raté la chose !Comment est-ce possible qu'il ouvre à nouveau ?J'avais entendu qu'ils allaient morfler moi !Bon juste quelques images de Nioh , dont la sortie est proche pour habiller l'article