Sorry ce n'est pas un article info mais avec plein de questions. Il y a plusieurs moins j'avais lu un article avec plein de projets de jeux star wars. Entre temps seul Star Wars Battlefront est sorti. Il semble etre super beau mais le fait qu'il soit multi ne m'interesse pas. J'ai cherché sur le net j'ai juste trouvé des infos sur un Star Wars Battlefront 2. Est ce que l'un d'entre vous à des infos sur d'autres jeux star wars en production et produit par qui ? merci sorry pour l'article inutile.

Who likes this ?

posted the 01/31/2017 at 11:58 AM by ajb