Après les départs successifs de Seth Grahame-Smith et Rick Famuyiwa de The Flash (actuellement en cours de réécriture),Cette décision (sans lien avec l'échec au box-office de Live by Night selon les sources internes) fait suite à plusieurs semaines d'informations et contre-informations autour du projet de film solo autour du Chevalier Noir, qui laissaient augurer d'une situation compliquée en coulisses alors que Ben Affleck était attaché comme réalisateur, co-scénariste (avec Geoff Johns), producteur et évidemment acteur principal du long métrage Warner Bros.