Nintendo

Pour la période d'aout à décembre 2016soit en yen :Net Sales: 311,121 milliardsOperating Income: 26,315 milliardsOrdinary Income: 49,110 milliardsProfit: 102,969 milliardssoit en dollars :Net Sales: ~$2.737 milliardsOperating Income: ~$231.5 millionsOrdinary Income: ~$432 millionsProfit: ~$906 millionsNet Sales : 26.9% en baisse sur les 9 mois équivalent de l'année dernièreProfit : 153.9% en augmentation sur les 9 mois équivalent de l'année dernière3DSHardware: 3.74 millions (65.30 millions LTD)Software: 27.55 millions (320.96 millions LTD)Rappel prévision à mars 2017: + 5m H & 55m SCumul Q1 à Q3 = 6.46m hard & 46.77m softWii UHardware: 200.000 (13.56 millions LTD)Software: 4.18 millions (96.52 millions LTD)Rappel rappel prévision à mars 2017: + 0.8m H & 15m SCumul Q1 à Q3 = 760.000 hard & 12.49m softAmiiboFigurines 6.5 millionsCartes 6.6 millionsNES mini : ventes stablesSmart Device, IP related income, etc*: 7,275 million yen 3rd Quarter/10,683 million yen cumulative total for FY2017(includes income for smart-device content and royalty income)Currency exchange for the above into US dollars gives: ~$64 million 3rd Quarter/~$94 million cumulative total for FY2017Pokémon X/Y - 16.06 millions (+420.000)Mario Kart 7 - 14.82 millions (+880.000)Pokémon Sun/Moon - 14.69 millions (nouveau)Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire - 13.68 millions (+500.000)Super Mario 3D Land - 11.17 millions (+190.000)New Super Mario Bros. 2 - 11.09 millions (+490.000)Animal Crossing: New Leaf - 10.45 millions (+110.000)Super Smash Bros. for Nintendo 3DS - 8.59 millions (+240.000)Tomodachi Life - 5.58 millions (+280.000)Luigi's Mansion: Dark Moon - 5.20 millions (+170.000)Super Mario Maker - 2.01 millions (nouveau)Kirby: Planet Robobot - 1.32 millions (+320.000)Mario Kart 8 - 8.26 millions (+260.000)New Super Mario Bros. U - 5.62 millions (+170.000)Super Mario 3D World - 5.47 millions (+280.000)Nintendo Land - 5.16 millions (+60.000)Super Smash Bros. for Wii U - 5.16 millions (+170.000)Splatoon - 4.76 millions (+190.000)Super Mario Maker - 3.89 millions (+160.000)New Super Luigi U - 2.89 millions (+150.000)The Legend of Zelda Wind Waker HD - 2.11 millions (+130.000)Mario Party 10 - 2.04 millions (+100.000)