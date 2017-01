À quand remonte la dernière fois où vous avez pris le temps de lire un livre? Ou alors un long article dans votre revue préférée? Est-ce que vos habitudes de lecture gravitent plutôt autour de Facebook, de Tweeter, ou de la liste d’ingrédients de votre soupe instantanée? Si vous faites partie des nombreuses personnes qui n’ont pas l’habitude de lire tous les jours, vous passez à côté de beaucoup de bienfaits. Découvrez vite les 10 bienfaits associés à une lecture quotidienne.



1. Stimule le cerveau

Plusieurs études indiquent que la stimulation mentale peut ralentir l’évolution (et peut-être même l’arrêter complètement) de la maladie d’Alzheimer et de la démence. La raison est simple : garder son cerveau actif l’empêche de perdre ses capacités. Comme tous les autre muscles du corps, le cerveau a besoin d’entraînement pour rester vigoureux et en bonne santé. La règle « on s’en sert ou on le perd » s’applique parfaitement en ce qui concerne notre cerveau. Du coup, les jeux qui stimulent notre intellect, comme les puzzles ou les échecs, sont aussi bénéfiques à la santé de notre cerveau.



2. Diminue le stress

Que ça soit du stress lié au boulot, des soucis liés à votre quotidien, peu importe, la lecture diminue notre état d’anxiété. Un roman peut tout simplement nous transporter dans une autre dimension. Un article intéressant peut nous distraire. La lecture a la capacité d’alléger notre anxiété et de nous détendre complètement.



3. Améliore les connaissances

Quand on lit, on remplit notre cerveau avec des nouvelles informations — et on ne sait jamais quand on elles nous seront utiles. Plus on a de connaissances, mieux on est équipé pour affronter des nouveaux défis. Voici pour vous matière à réflexion. Si vous êtes amené à tout perdre dans votre vie — votre emploi, vos biens, et même votre santé — souvenez-vous qu’on ne pourra jamais vous retirer votre savoir et vos connaissances.



4. Accroît le vocabulaire

C’est un bienfait étroitement lié à la connaissance : plus on lit, plus on découvre de nouveaux mots, et plus il y a de chance de les employer dans son langage quotidien. S’exprimer de manière éloquente et précise est un précieux atout professionnel. Être capable de communiquer avec ses supérieurs en ayant confiance en soi est un excellent moyen d’améliorer son estime de soi. Enrichir son vocabulaire peut même faire avancer sa carrière. En effet, les personnes instruites, éloquentes, et ayant des connaissances sur plein de sujets différents ont plus de chance d’être promues (et ce, plus souvent) que les personnes qui possèdent un vocabulaire plus restreint et ont peu de connaissances en littérature, sur les avancées scientifiques et les actualités mondiales. La lecture a aussi un effet bénéfique améliorer nos connaissances pour apprendre une langue étrangère. Lire un livre dans une autre langue permet de voir des mots utilisés dans leur contexte. Cela améliore aussi bien l’écrit que le parlé.



5. Améliore la mémoire

Pour bien comprendre un livre, on doit se rappeler d’une multitude d’informations : les personnages, leur passé, leurs intentions, leur vécu, puis les nuances, et toutes les actions secondaires qui s’entremêlent à l’action principale. Ça représente beaucoup d’informations à retenir, mais le cerveau est un organe miraculeux qui va s’en souvenir avec une aisance surprenante. Le plus épatant est que chaque fois que l’on forme une nouvelle mémoire, on crée de nouveaux synapses (des zones de contacts entre les neurones) et on solidifie les synapses existants. Ça veut dire que la lecture, en formant de nouvelles mémoires, va augmenter nos capacités de rétention de mémoires à court-terme et a un effet régulateur sur notre humeur. Plutôt pas mal, non?



6. Développe les capacités d’analyses

Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de lire un bon p’tit roman policier et de deviner qui était l’assassin avant même la fin du livre? Si c’est le cas, vous avez fait preuve de bonnes aptitudes critiques et analytiques : vous avez synthétisé tous les détails fournis pour faire un vrai travail de détective. Cette capacité d’analyse des détails est également bénéfique pour critiquer l’action d’un livre : on peut juger s’il est bien écrit, si les personnages sont bien développés, si l’intrigue se déroule de manière fluide, etc. Si un jour vous devez échanger votre avis sur un livre avec une autre personne, cette capacité d’analyse va vous permettre d’exprimer votre avis de manière claire. Pourquoi ? Car vous aurez analysé et critiqué intérieurement les détails pertinents pendant votre lecture.



7. Améliore l’attention et la concentration

Dans nos sociétés qui gravitent autour d’Internet et du « multi-tâches », notre capacité à nous concentrer est attaquée de toutes parts. En 5 min de temps, l’individu moyen va diviser son temps entre travailler sur 1 tâche, vérifier ses courriers électroniques, échanger des messages avec plusieurs personnes simultanément (Facebook, Skype, etc.), lire son compte Twitter, vérifier son smartphone et tenir une conversation avec ses collègues ! Ce comportement hyperactif génère du stress et ralentit la productivité. Quand on lit un livre, c’est tout le contraire. Toute notre attention est dirigée vers l’intrigue de l’ouvrage. C’est comme si le reste du monde se dissolvait et qu’on pouvait plonger complètement dans les détails du récit. Le matin, essayez 15-20 min de lecture avant d’aller au boulot (sur le bus ou dans le métro, par exemple). Vous allez être surpris par l’effet positif que ça va avoir sur votre niveau de concentration, une fois au travail.



8. Améliore la rédaction

Mieux écrire va de pair avec enrichir son vocabulaire. La lecture d’œuvres publiées et bien écrites va avoir un effet notoire sur votre propre style de rédaction. Observer la cadence, la fluidité, et le style d’autres auteurs va inévitablement influencer votre propre manière d’écrire. De la même façon que les musiciens ont une influence sur la musique de leurs confrères, et que les peintres s’inspirent de la technique des maîtres, les écrivains créent des récits en s’inspirant du travail d’autres auteurs.



9. Tranquillise l’esprit

À la base, la lecture est synonyme de relaxation. Mais au-delà de cette qualité reconnue, la thématique d’un livre peut aussi nous apporter la tranquillité d’esprit et une paix intérieure considérable. En effet, la lecture de textes spirituels peut baisser la tension artérielle et suscite un sentiment de calme. De plus, il a été démontré que les livres de développement personnel peuvent aider les personnes qui souffrent de certains troubles de l’humeur et de formes légères de maladies mentales.



10. Un divertissement gratuit

La plupart des gens aiment bien posséder le livre qu’ils lisent, pour pouvoir y noter des commentaires ou alors marquer les pages intéressantes. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans votre librairie de quartier. Vous pouvez trouver la librairie la plus proche de chez vous sur le site de l’Association des libraires du Québec. Vous pouvez visiter votre bibliothèque municipale et découvrir les innombrables livres qui y sont disponibles, gratuitement. Les bibliothèques proposent des ouvrages sur tous les sujets imaginables, elles sont véritablement une source inépuisable de découvertes. Si, par un malheureux hasard, vous habitez dans un endroit sans bibliothèque ou que vous ne pouvez pas vous déplacez, sachez que la plupart des bibliothèques proposent un service d’emprunt de livres numériques à télécharger sur votre liseuse, votre iPad, ou votre ordinateur.



Il existe un genre littéraire adapté à chaque personne qui sait lire et écrire. Peu importe votre préférence : la littérature classique, la poésie, les revues de mode, les biographies, les textes spirituels ou les livres de développement personnels, etc. Il y aura toujours un ouvrage qui va captiver votre attention et votre imagination. Vous ne pensez pas qu’il est temps d’éteindre votre ordi, de mettre votre téléphone en mode silencieux, et de prendre un petit moment pour ressourcer votre âme?