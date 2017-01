Pas de livestream, malheureusement ! J'ai même fouillé le compte youtube de Square Jap, et j'ai cru trouver un truc (y'a un stream qui démarre à midi) mais non en fait c'est une update d'un jeu smartphone (lolilol).Bref ! Event à portes closes, le seul moyen de se tenir au courant en temps réel (pour ceux qui sont hypés, hein), c'est de suivre les tweeters des quelques journaleux présents ! En voilà un qui a l'air cool, je vous le mets ici :En espérant des annonces sympas (une date pour FFVII remake ?) ! Perso, je suis preneur si la rumeur d'une méga compile s'avère authentique. A voir dans les prochaines minutes !

posted the 01/31/2017 at 07:52 AM by bobobiwan