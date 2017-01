Les développeurs belges de Crazy Monkey Studios reviennent cette année avec la suite de Guns, Gore and Cannoli. Le titre arrivera cet été avec plusieurs nouveautés et notamment un multijoueur LIVE. Le titre aura un level design basé sur la Seconde Guerre mondiale. Contrairement au 1er épisode qui lui était basé sur l'Amérique des années 1920 pendant la prohibition.



Guns, Gore and Cannoli est un jeu de plates-formes action dont l’objectif principal est de dégommer tout ce qui se trouve sur votre passage.



Le jeu sera présent à la GDC de San Francisco ainsi qu’au Casual Connect à Berlin en mars prochain.



Guns, Gore and Cannoli avait été particulièrement apprécié au moment de sa sortie en 2015. Il reste maintenant à voir si Guns, Gore and Cannoli 2 arrive à renouveler l’expérience positive de son ainé.