Voici des Informations concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Le Sutdio japonais Monolith Soft a déjà aidé Nintendo dans le développement du jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword, et on savait que le Studio participait au développement du jeu jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Selon Eiji Aonuma, le rôle du Studio Monolith Soft dans le développement du jeu est mineur, mais est tout de même assez important, puisqu’il s’est occupé des arrangements au niveau de la topographie d'Hyrule. Comme il s’agit de la version la plus ouverte du monde d'Hyrule à ce jour, il est essentiel que le monde soit le plus vivant et le plus cohérant possible, avec des montagnes, des collines et des ravins, entre autres. C’est ceci le travail effectué par le Studio japonais.Eiji Aonuma précise également que l'un des plus grands frissons que procure la série Zelda réside dans l'exploration et la recherche de choses cachées, donc, après quelques tests préliminaires, Nintendo a constaté que la WiiU avait la puissance nécessaire pour créer un monde ouvert satisfaisant, ce qui permettra aux joueurs de visiter le monde entier sans temps de chargement. Pour rappel, le jeu sortira sur Nintendo Switch et WiiU le 03 mars prochain…Sources : http://segmentnext.com/2017/01/31/heres-role-monolith-soft-played-legend-zelda-breath-wild/ et http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=225403/