Voici une Information autour du jeu NieR Automata :Square-Enix vient de terminer un événement de questions/réponses sur Facebook pour le jeu NieR Automata. À un moment donné, le concepteur Takahisa Taura a été interrogé sur une version possible version Nintendo Switch. Ce dernier semblait ouvert à l'idée, ainsi que de porter le jeu à plus de plates-formes en général. Selon lui, ce serait dans l'intérêt de Square-Enix. Il a déclaré que du point de vue de PlatinumGames, si Square-Enix les paie pour le faire, ils feraient une version pour Nintendo Switch, même Super Nintendo si la demande est là. Square-Enix a annoncé plusieurs jeux multi sur Nintendo Switch. Reste à voir si le jeu jeu NieR Automata subira le même sort…Source : http://nintendoeverything.com/platinumgames-designer-up-for-nier-automata-on-switch-if-square-enix-shows-interest/

posted the 01/30/2017 at 10:54 PM by link49