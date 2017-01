Salut à tous,



Je viens de voir sur Jeux actu un test de la nouvelle Nvidia Shield Tv. Si je comprends bien, elle permet de jouer à des jeux pc streamés depuis un serveur externe.

Ma question est la suivante : cette "console" permettrait donc de jouer, si on a la fibre, à des jeux en qualité pc ultra et 4k, pour un peu plus de 200 euros + 9 euros par mois???

Pour ma part j'ai environ 750 ou 800 mégas de debit donc ça devrait le faire. Quel est le catalogue de jeux, y'a des jeux récents?

Mais c'est la mort des PS4 et xbox one ce truc!