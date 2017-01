Re-bonjour Gamekyo !La dernière fois que j'ai posté une annonce de recrutement ici... et bien j'ai recruté un rédacteur ! Et en plus il a l'air d'aimer ça le bougre ! Mais il y a toujours de la place pour d'autre fondus de ciné sur notre planète !Comme je suis d'une nature flemmarde, je vous remets ci-dessous les bons mots sensés vous alpaguer :Devenir rédacteur ciné et exposer vos écrits sur un site dont la page Facebook comporte modestement à peu près 2200 fans ça vous tente ? En plus de ça, vous pourriez éventuellement, à défaut d'obtenir de l'argent (désolé...), recevoir des Blu-Ray ou des DVD voire même, si vous êtes parisiens, aller aux projections presses pour voir les films avant tout le monde ! Je suis sûr qu'un tel programme vous tente !Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MPPour votre gouverne, Romain vient de publier la critique de La La Land, pour ceux que ça botte : http://planete-cine.com/critique-la-la-land/ Le lien vers le site est ci-dessous !