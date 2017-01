Notez bien la date, le vendredi 17 Février à 1H00 du matin (heure Française), le studio dédié au Master Chief organisera un évènement pour le lancement d'Halo Wars 2.Au programme, interview des développeurs, compétition e-sport et cadeaux à gagner. Tout ceci se passant sur Twitch Beam et Facebook

Who likes this ?

posted the 01/30/2017 at 08:28 PM by cajp45