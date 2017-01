Réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, interprété par Alden Ehrenreich (Han Solo) ou encore Donald Glover (Lando Calrissian), le long-métrage nous racontera l'histoire du personnage iconique avant sa rencontre décisive avec Luke et Ben Kenobi. Comme nous l'apprend aujourd'hui Christopher Miller par le biais d'un tweet, le tournage a débuté et confirme l'arrivée sereine du film d'ici la fin 2018. Son nom de code est "Red Cup" ; non définitif, il suit une tradition de noms cryptiques tels que "Blue Harvest" (Le retour du Jedi).