Goodsmile sortira un Nendoroid en 2 versions a l'effigie du Link de The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild.La version standard proposera la figurine avec epee, bouclier, arc et tablette Sheikah tandis qu'une version DX proposera en plus de tout ça une capuche, un second visage interchangeable, une massue, un roti et surtout Epona.StandardAjouts DX