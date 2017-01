Bonjour a tous.

Je vient de voir dans mes emails qu'il on annulé ma commande de the last guardian.

Voici le message que j'ai eu en email.



"

Bonjour ,



Nous vous informons que votre commande en date du 29/01/2017 a été annulée pour le motif suivant : annulation de la part de votre magasin car le produit est indisponible

Votre compte n’ayant pas été débité, nous ne pourrons procéder à un remboursement de votre compte."





Comment c'est pour vous?

Un peu deçu,je penser au moins avoir un compensation...