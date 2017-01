Comme vous le savez sans doute tous, demain à 17H00(9H00 heure française) Square-Enix organisera une conférence pour les 30 ans de la série Final Fantasy.

Au niveau des rumeurs nous avons :



-La date de sortie de Final Fantasy XII : The Zodiac Age



-Un trailer(voir une date de sortie) pour le remake de Final Fantasy VII



-Et enfin LA plus grosse rumeur serait une méga-compilation de tout les Final Fantasy existant, prévu aussi bien sur PS Vita que sur PS4.

Il y aurait 3 versions :



-Une version simple qui contiendrait les Final Fantasy de I à IX.



-Une édition Deluxe qui contiendrait les Final Fantasy de I à IX avec en prime un DVD contenant des interviews ainsi que plusieurs BO de la saga.



-Et enfin une édition Crystal qui contiendrais tout les épisode de Final Fantasy, du I jusqu'au XV(y compris les remaster HD dy X/X-2/XII).

Ce collector de légende contiendrais aussi de nombreux goodies collector!

Bref une édition ultra limité, sans doute vendu à un prix de dingue(je vois déjà les spéculateurs d'ici)!



Et vous, que prévoyez-vous comme annonce pour demain?