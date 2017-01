Actualités

Jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas remarqué le moindre article sur le film "Your Name". Connaissant la communauté ici, assez portée sur la culture japonaise, je suis un peu surpris! Et comme c'est plutôt votre truc, voilà un petit article sur ce film qui devrait vous intéresser si comme moi vous êtes passé à côté.Je suis allé le voir un peu par hasard le week-end dernier sans lire le synopsis, ni regarder la bande annonce. Les notes d'Allocine (4,6/5) m'ont suffisamment interpellé pour opter pour ce film.Et quelle grosse baffe mes amis! Excellent anime qui tient sans aucun problème la comparaison avec les meilleurs films du studio Ghibli.Bien évidemment pour ce genre de film privilégiez la VOSTFR qui est plus immersive. Dernier conseil: idéalement,Je ne vais donc ici vous faire aucun spoiler mais histoire de vous donner quand même un peu envie voilà quelques infos :Bon on va pas se le cacher, c'est principalement une romance maiiiis même si vous êtes allergique au genre, je pense que vous devriez trouver à boire et à manger dans cet anime. Tout simplement parce qu'il y aussi du fantastique, du drame et de l'humour. Le mélange de tout ça est assez exquis et sonne juste. Par exemple le film est parsemé de touches d'humour qui fonctionne à chaque fois, il n'essaye pas d'être drôle, il l'est naturellement, il n'y a pas un personnage qui tient le rôle du comique à lunettes. Attention je vous dis pas que vous allez vous rouler par terre, mais les sourires viendront sans forcer.Voilà donc un film partant d'une situation assez originale qui tour à tour vous fait sourire, vous touche, vous angoisse et vous émerveille.Alors forcément la comparaison avec Ghibli est inévitable et pourtant on en est assez éloigné.Un Ghibli est souvent assez philosophe dans l'âme, saupoudré de messages écologiques/pacifistes et de petites bestioles kawai, mais à l'arrivée ça m'est arrivé de les trouver ennuyeux (le vent se lève). Your Name est peut-être moins subtil mais tellement bon dans ce qu'il propose. A savoir, une histoire pour adultes/ados, bien ficelée, originale, complexe et sublimée par une bonne direction artistique.D'ailleurs les décors sont tellement beautiful qu'il vous donne envie régulièrement de mettre pause et de faire un screenshot.Ma note : AWESOME/20