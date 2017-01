Hello,petit partage d'une vidéo sur le mode survivor de RE 6 , spécialement sur le joueur highvolume5. C'était censé être un match professionnel (pas de super armes qui one shot, pas de tirs dans le corps uniquement des headshot, pas de tir rapide automatique et surtout pas de glitch bordel...).Résultat la partie va vite devenir un cirque où tout sera autorisé et surtout notre cher highvolume5 va utiliser un glitch pour être immortel (à 3:34 glitch spam d'animation = immortel) et nous faire tous attendre la fin du chrono pour en finir avec cette partie lamentable et malheureusement pour lui ça ne va pas suffire, il va abandonner le glitch pour essayer de me tuer...son plan va complètement merdé grâce à mon allié (un tir de soutient).Une honte d'arriver à faire un glitch pour faire attendre tout le monde et faire chier les gens gratuitement juste pour ne pas perdre...C'est vraiment lamentable.Sur ce Bon visionnage.