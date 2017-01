Salut à tous, je sais qu'il est sans doute prématuré d'en parler, mais j'ai envie de faire un peu d'utopie aujourd'hui autours d'une série que j'affectionne grandement, c'est-à-dire la plus populaire au monde du genre JRPG; la série. La question que j'ai envie de me poser est: A quoi pourrait ressembler un éventueldans mon idéal?Pour les plus vieux fans d'entre vous, s'ils se souviennent, à l'époque les épisodesetbien qu'ayant connu un énorme succès, avaient déclenché au sein de la fanbase d'origine que ce soit au Japon ou en occident, une vague de mécontentement. En effet, la série s'était assez éloignée de son univers initial en plaçant désormais ses aventures dans un monde cyberpunk d'inspiration résolument moderne. Cette tendance a perduré jusqu'à aujourd'hui à l'exception de quelques épisodes comme, ou, sans parler de ce qui s'est fait online et que je n'ai pas testé. Je dois avouer que mes épisodes préférés font partie de cette nouvelle génération de FF, héritages du septième épisode. Cependant, il ne peut échapper à personne que depuis quelques années, la saga est en perte de vitesse flagrante auprès de ses fans et que peut-être un renouvellement et sans doute un retour aux sources s'impose. Même pour moi, je pense que ça me ferait du bien de retrouver un peu de style-là par le biais des technologies vidéo-ludiques d'aujourd'hui.Je me suis alors dit: si je rêvais d'un, à quoi pourrait-il ressembler?-Je rêve d'unqui aurait une D.A comme celles du premier épisode jusqu'au, genre les artworks 3D des remakes desuretou encore les séquences cinématiques desorti en Europe sur PS1 il y a déjà longtemps. C'est-à-dire une direction artistique issue du travail conjoint deet de, mais le tout remis un peu au goût du jour et avec les technologies actuelles.-Je rêve d'unavec une équipe de héros principaux. Je veux des hommes comme des femmes, des jeunes, des vieux, des créatures imaginaires, à l'image d'unqui a introduit des personnages tous différents ayant marqué à jamais la mémoire des gamers.-Je rêve d'unrempli de mages noirs et blancs, de chevaliers en armures, ou de Ninjas errants, de châteaux forts dans le désert ou dans les nuages.-Je rêve d'unou la magie a repris sa place centrale. Je ne suis pas trop adepte de la magie qui s'achète comme dans les premiers épisodes, mais plus qui s'apprend et qui se perfectionne au grès de la montée en niveau des personnages.-Je rêve d'unavec un monde ouvert, tout comme, mais avec cette fois des vrais villages, pas des aires d'autoroutes. Un monde d'inspiration médiévale fantastique empreint d'éléments futuristes. J'imagine des villages d'apparences variées, mais dans ma tête je vois quelque chose proche de ce qu'étaitla fameuse ville enneigée deou encore un village aux maisons blanches au milieu d'un oasis dans le désert, avec des habitants portant le turban sur la tête.-Je rêve d'unou l'on n'aurait plus de. Je vois comme avant, des quêtes scénarisées et plus longues incrémentées dans le scénario ou dans des quêtes annexes élaborées comme l'obtention d'une arme suprême qui nécessite d'abord plusieurs conditions.-Je rêve d'unoù lesou invocations sont en grand nombre dont plusieurs secrètes, qu'il faudra aller chercher aux confins du monde dans des donjons optionnels et de difficulté plus élevée que la normale. J'aimerais aussi outre les traditionnelset, voir ressuscités d'anciensplus utilisés depuis longtemps dans un épisode canonique.Voilà, je précise que cet article n'a pas pour but de cracher sur, mais juste d'exprimer mes envies et pourquoi pas d'espérer que quelques souhaits de la liste se réalisent dans un prochain épisode canonique.Et vous, vous rêvez d'uncomment?