Phil Spencer recommande d’attendre avant de précommander la Xbox One Scorpio.



C'est une fois de plus sur Twitter que Phil Spencer a pris soin de répondre à une interrogation concernant la Scorpio, console annoncée lors de l'E3 2016.



C'est un fan visiblement pressé qui demande à Philou quand la machine pourra se précommander, tout en prenant soin de le remercier pour son oeuvre.



Et Spencer de répondre :



"Attendez qu'on vous montre des jeux dessus avant de la précommander. Et merci."



Ensuite l'avis du journaliste de gameblog :



Un message plein de bon sens. Et de confiance aussi, probablement. Car on pourrait presque lire : "vous allez voir ce que vous allez voir".



Ce qui, concernant une console présentée comme surpuissante - ce qu'un designer d'Ori and the Blind Forest a laissé entendre - semble inévitable. A moins qu'il mette en garde sur le rapport patate/prix ?



Bref, pour en savoir plus, il va falloir attendre. Et peut-être pas jusqu'à l'E3.